Интерактивная программа-игра "Морская практика" готовит будущих Нахимовых

Центральный военно-морской музей принимает участие в XXI Международном фестивале "Интермузей", открытие которого прошло в столичном ЦВЗ "Манеж". Форум объединил 400 музеев и 3000 экспертов музейного дела, науки, культуры и искусства, современных технологий и медиа со всего мира.

В номинации "Лучший образовательно-просветительский проект" Центральный военно-морской музей представил проект "Океанавтика. Школа подводного исследователя", а также специалисты ЦВММ принимают участие в работе детской площадки фестиваля "Мастер-классы" с интерактивной программой-игрой "Морская практика" (7+).

Юные посетители фестиваля во время знакомства с азами морского дела учились завязывать морские узлы, ориентироваться по компасу и измерять лот и лаг, то есть глубину и скорость.

Программа включает в себя пять разделов: швартовка корабля; постановка на якорь; мастер-класс "Морской узел"; ориентирование по компасу (поморскому и европейскому) и лоции; измерение глубины и скорости.