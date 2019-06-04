Войти
04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Интерактивная программа-игра "Морская практика" готовит будущих Нахимовых

226
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Центральный военно-морской музей принимает участие в XXI Международном фестивале "Интермузей", открытие которого прошло в столичном ЦВЗ "Манеж". Форум объединил 400 музеев и 3000 экспертов музейного дела, науки, культуры и искусства, современных технологий и медиа со всего мира.

В номинации "Лучший образовательно-просветительский проект" Центральный военно-морской музей представил проект "Океанавтика. Школа подводного исследователя", а также специалисты ЦВММ принимают участие в работе детской площадки фестиваля "Мастер-классы" с интерактивной программой-игрой "Морская практика" (7+).

Юные посетители фестиваля во время знакомства с азами морского дела учились завязывать морские узлы, ориентироваться по компасу и измерять лот и лаг, то есть глубину и скорость. 

Программа включает в себя пять разделов: швартовка корабля; постановка на якорь; мастер-класс "Морской узел"; ориентирование по компасу (поморскому и европейскому) и лоции; измерение глубины и скорости. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 06:05
  • 4
Феникс (Китай): Россия отстает в электронной промышленности, в чем же сила ее противоракетных комплексов?
  • 04.06 06:00
  • 3
Системы РЭБ российского Су-57 "сломают" в реальном бою F-35
  • 04.06 05:53
  • 10
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 04.06 04:36
  • 1
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями
  • 04.06 01:23
  • 1
"Иркут" проведет buyback у не согласных с присоединением гражданских "дочек" ОАК, выплатит по 42,61 руб. за бумагу
  • 04.06 00:27
  • 41
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 03.06 23:29
  • 16562
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 20:52
  • 1
Китайские СМИ сомневаются в боевой эффективности российских ракет
  • 03.06 20:21
  • 1
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
  • 03.06 20:07
  • 4
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
  • 03.06 20:06
  • 1
Смерть на камеру: Израиль показал видео удара по Сирии
  • 03.06 19:29
  • 2
Sina.com (Китай): Китай может отказаться от российских бомб - "одиноких волков" КАБ-1500 и перейти на американские
  • 03.06 18:26
  • 1
BAE Systems раскритиковала российский боевой робот "Уран-9"
  • 03.06 16:37
  • 97
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 03.06 16:34
  • 1
В США назвали пятерку самых худших проектов вооружения