Китай наращивает производство стратегического вооружения

Народно-освободительная армия Китая успешно испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок. Об этом пишет Defence Blog.

Ранее администрация провинции Ляонин выпустила навигационное предупреждение о закрытии морской зоны в районе залива Бохай для военных учений.

Межконтинентальные баллистические ракеты серии JL (Julang - "большая волна") разработанные для пуска с атомных подводных лодок. Твердотопливная ракета третьего поколения JL3 имеет дальность до 14 тыс. километров и способна нести до десяти боеголовок.

Ожидается, что первая субмарина с ракетами JL3 поступит на вооружение в конце 2020 года.