Китай наращивает производство стратегического вооружения
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Флот, Состояние и перспективы ОПК, Новые разработки:
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Народно-освободительная армия Китая успешно испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок. Об этом пишет Defence Blog.
Ранее администрация провинции Ляонин выпустила навигационное предупреждение о закрытии морской зоны в районе залива Бохай для военных учений.
Межконтинентальные баллистические ракеты серии JL (Julang - "большая волна") разработанные для пуска с атомных подводных лодок. Твердотопливная ракета третьего поколения JL3 имеет дальность до 14 тыс. километров и способна нести до десяти боеголовок.
Ожидается, что первая субмарина с ракетами JL3 поступит на вооружение в конце 2020 года.
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