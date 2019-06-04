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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

Китай наращивает производство стратегического вооружения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Народно-освободительная армия Китая успешно испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок. Об этом пишет Defence Blog.

Ранее администрация провинции Ляонин выпустила навигационное предупреждение о закрытии морской зоны в районе залива Бохай для военных учений.

Межконтинентальные баллистические ракеты серии JL (Julang - "большая волна") разработанные для пуска с атомных подводных лодок. Твердотопливная ракета третьего поколения JL3 имеет дальность до 14 тыс. километров и способна нести до десяти боеголовок.

Ожидается, что первая субмарина с ракетами JL3 поступит на вооружение в конце 2020 года. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Военные учения
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