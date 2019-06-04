Новый бомбардировочный прицел для модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Miroslav Gyürösi "Belarus reveals enhanced ‘Backfire’ EO package", на проходившей в Минске с 15 по 18 мая 2019 года 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 белорусское ОАО "Пеленг" (Минск) представило новый электронно-оптический бомбардировочный прицел СТ-22-1, разработанный в рамках программы модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в вариант Ту-22М3М.

Новый электронно-оптический бомбардировочный прицел СТ-22-1, разработанный белорусским ОАО "Пеленг" для модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России, в экспозиции выставки MILEX-2019. Минск, май 2019 года (с) Miroslav Gyürösi / Jane's

Прицел СТ-22-1 предназначен для применения по наземным и морским целям и оснащен устройствами автоматического захвата и сопровождения цели. ОАО "Пеленг" представило лишь ограниченную информацию об СТ-22-1, который был официально обозначен в экспозиции выставки как "система телевизионная". Сообщается, что СT-22-1 имеет четыре переключаемых поля зрения - широкое (8 ° × 6 °), среднее (4 ° × 3 °), узкое (2 ° × 1,5 °) и двухкратное узкое ( 1 ° × 0,75 °) - во всех случаях с независимой стаблизацией в вертикальной и горизонтальной плоскостях. По словам производителя, узкая установка поля зрения позволяет обнаруживать цель размером с танк на расстоянии до 15 км с вероятностью до 90%.

Оптика прицела имеет диапазон от -40 ° до + 70 ° по вертикали и ± 30 ° в продольном направлении, с максимальной скоростью перемещения 30 ° в секунду с и минимальной скоростью сопровождения цели в пределах прямой видимости всего 0,05 ° в секунду.

Предположительная установка электронно-оптического бомбардировочного прицела СТ-22-1 (закрыт красной крышкой), разработанного белорусским ОАО "Пеленг", на опытном образце модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М ВКС России (бортовой номер "42"). Казань, 16.08.2018 (с) lenta.ru