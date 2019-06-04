Пилотов Су-30 ВМС Китая тренировали "экстремальными вводными"

Пилоты истребителей Су-30 в Китае были задействованы в лётных тренировках по ряду "экстремальных вводных". Так об учениях пишут в самом Китае. Рассказывается об учениях эскадрильи, относящейся к Восточному командованию ВМС НОАК.

Источник изображения: topwar.ru

О каких "экстремальных" вводных идёт речь?

В китайских СМИ отмечается, что речь идёт о "быстрой смене оперативной обстановки", с которой столкнулись лётчики ВМС НОАК. В частности, на одном из этапов маневров было необходимо преодолеть противодействие со стороны авиации условного противника, подойти к наземной цели и осуществить выбор подходящего вооружения для её поражения с наименьшим риском оказаться условно поражённым с земли. При этом лётчикам было необходимо выполнить поиск и анализ цели и передать её координаты другим участникам маневров. Сложность, как отмечено, заключается в том, что соседние цели могли располагаться на существенно разнящихся высотах над уровнем моря, причём "последующая" цель зачастую появлялась внезапно.

Кроме того, пилоты Су-30 ВМС НОАК отработали взлёт с предельной взлётной массой в условиях резких порывов бокового ветра. Изучались возможности самолётов по маневрированию с максимальной полезной нагрузкой.

Помимо всего прочего, осуществлялись маневры по преодолению корабельной системы ПВО в сложных погодных условиях. О каком именно корабельном вооружении (ЗРК) вооружении идёт речь, не сообщается.

В общей сложности, учения эскадрильи Су-30 продлились двое суток.

Как отмечают сами участники маневров, истребители Су-30 имеют высокий потенциал и позволяют решать сложные многоуровневые задачи.