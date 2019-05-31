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31.05.2019
Росбалт

Корпоративная конкурентоспособность в обмен на экспорт и господдержку

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Импорт-экспорт
Импорт-экспорт.
Источник изображения: malagatrading.com

Минпромторг России начал внедрять механизм Корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) для предприятий несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, которые готовы взять на себя обязательства по экспорту в обмен на государственную поддержку.

Министерство планирует сформировать единый перечень производителей, с которыми будут заключаться соглашения о реализации КППК. Прием заявок от предприятий на прохождение квалификационного отбора будет проходить до 15 июня 2019 г.


Корпоративная конкурентоспособность

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции. Организациям, реализующим КППК, предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования.

Поддержкой могут воспользоваться производители федерального и регионального значения, для которых соблюдается одно из следующих условий.

Первое: получено заключение о подтверждении производства продукции либо представлено письменное обязательство по получению (представлению) заключения о подтверждении производства продукции на территории РФ, за исключением фармацевтической продукции.

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности

Второе: получена лицензия на производство лекарственных средств — для производителей фармацевтической продукции.

Третье: участник промышленного кластера производит продукцию, на которую получено заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, за исключением фармацевтической продукции.

Четвертое: продукция экспортируется (подлежит экспорту) для последующего использования российскими производствами в иностранных государствах.

Пятое: заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 № 708.

Также одно из обязательных условий – организации должны принадлежать к несырьевым и неэнергетическим отраслям промышленности.


Сигнал бизнесу

В 2019 году организации могут получить субсидию на финансирование текущего экспорта (иное финансирование) без заключения КППК, при этом ставка субсидии будет составлять 3% годовых. Но, с 2020 года субсидии предоставляются только в рамках реализации КППК.

Одно из обязательных условий – организации должны принадлежать к несырьевым и неэнергетическим отраслям промышленности


КППК реализуются в целях улучшения качества и увеличения объемов производства и экспорта российской продукции. Организациям с КППК будет обеспечен доступ к механизмам льготного кредитования по инвестиционным кредитам на реализацию экспортно-ориентированных проектов в России и за рубежом.


Снижение процентной ставки по кредитам предусмотрено на период до 10 лет, что позволит предпринимателям выстраивать долгосрочную стратегию развития инвестиционного и производственно-сбытового направлений в своей компании. По словам Дениса Мантурова, государство дает вполне конкретный сигнал бизнесу – на протяжении нескольких лет будет зафиксирована льготная кредитная ставка.

Минпромторг планирует сформировать единый перечень производителей, с которыми будут заключаться соглашения о реализации КППК. Прием заявок от предприятий на прохождение квалификационного отбора будет проходить до 15 июня 2019 г.


Размер поддержки

Срок реализации КППК – от 2 до 5 лет – но не позднее 31 декабря 2024 года.

Для организаций-участников КППК Минпромторгом установлены следующие критерии и нормативные требования:

  • производитель федерального значения включен в перечень системообразующих предприятий;
  • производитель регионального значения зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации, и не включен в перечень системообразующих предприятий;
  • отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;
  • отсутствует иная просроченная задолженность перед бюджетом;
  • не является иностранным юридическим лицом, а также «офшорной» компанией;
  • организация в течение 3 последних лет не находилась в процессе ликвидации или банкротства.

Поддержка оказывается в виде субсидирования процентной ставки кредитным организациям, которые финансируют:

  • организацию российских производств в иностранных государствах – в объеме не более 60 млрд руб.;
  • организацию экспортно-ориентированных производств на территории РФ – в объеме не более 60 млрд руб.;
  • иное экспортное финансирование (поддержка текущего экспорта) – в объеме не более 30 млрд руб.

Размер субсидирования процентной ставки составляет 4,5% годовых.

Срок реализации КППК – от 2 до 5 лет – но не позднее 31 декабря 2024 года.


Елена Трушкова, Денис Журенков

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
31.05.2019 04:56
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Цитата, q
...в обмен на экспорт и господдержку
Кто-то наверняка обкурился... Разве не это на нормальном русском языке называется КОРРУПЦИЯ ?!

Тогда может быть под аббревиатурой КППК скрываются "Корпоративные программы поощрения коррупции"?
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