Корпоративная конкурентоспособность в обмен на экспорт и господдержку

Минпромторг России начал внедрять механизм Корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) для предприятий несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, которые готовы взять на себя обязательства по экспорту в обмен на государственную поддержку.

Министерство планирует сформировать единый перечень производителей, с которыми будут заключаться соглашения о реализации КППК. Прием заявок от предприятий на прохождение квалификационного отбора будет проходить до 15 июня 2019 г.

Корпоративная конкурентоспособность

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции. Организациям, реализующим КППК, предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования.

Поддержкой могут воспользоваться производители федерального и регионального значения, для которых соблюдается одно из следующих условий.

Первое: получено заключение о подтверждении производства продукции либо представлено письменное обязательство по получению (представлению) заключения о подтверждении производства продукции на территории РФ, за исключением фармацевтической продукции.

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности

Второе: получена лицензия на производство лекарственных средств — для производителей фармацевтической продукции.

Третье: участник промышленного кластера производит продукцию, на которую получено заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, за исключением фармацевтической продукции.

Четвертое: продукция экспортируется (подлежит экспорту) для последующего использования российскими производствами в иностранных государствах.

Пятое: заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 № 708.

Также одно из обязательных условий – организации должны принадлежать к несырьевым и неэнергетическим отраслям промышленности.

Сигнал бизнесу

В 2019 году организации могут получить субсидию на финансирование текущего экспорта (иное финансирование) без заключения КППК, при этом ставка субсидии будет составлять 3% годовых. Но, с 2020 года субсидии предоставляются только в рамках реализации КППК.

Одно из обязательных условий – организации должны принадлежать к несырьевым и неэнергетическим отраслям промышленности

КППК реализуются в целях улучшения качества и увеличения объемов производства и экспорта российской продукции. Организациям с КППК будет обеспечен доступ к механизмам льготного кредитования по инвестиционным кредитам на реализацию экспортно-ориентированных проектов в России и за рубежом.

Снижение процентной ставки по кредитам предусмотрено на период до 10 лет, что позволит предпринимателям выстраивать долгосрочную стратегию развития инвестиционного и производственно-сбытового направлений в своей компании. По словам Дениса Мантурова, государство дает вполне конкретный сигнал бизнесу – на протяжении нескольких лет будет зафиксирована льготная кредитная ставка.

Минпромторг планирует сформировать единый перечень производителей, с которыми будут заключаться соглашения о реализации КППК. Прием заявок от предприятий на прохождение квалификационного отбора будет проходить до 15 июня 2019 г.

Размер поддержки

Срок реализации КППК – от 2 до 5 лет – но не позднее 31 декабря 2024 года.

Для организаций-участников КППК Минпромторгом установлены следующие критерии и нормативные требования:

производитель федерального значения включен в перечень системообразующих предприятий;

производитель регионального значения зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации, и не включен в перечень системообразующих предприятий;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;

отсутствует иная просроченная задолженность перед бюджетом;

не является иностранным юридическим лицом, а также «офшорной» компанией;

организация в течение 3 последних лет не находилась в процессе ликвидации или банкротства.

Поддержка оказывается в виде субсидирования процентной ставки кредитным организациям, которые финансируют:

организацию российских производств в иностранных государствах – в объеме не более 60 млрд руб.;

организацию экспортно-ориентированных производств на территории РФ – в объеме не более 60 млрд руб.;

иное экспортное финансирование (поддержка текущего экспорта) – в объеме не более 30 млрд руб.

Размер субсидирования процентной ставки составляет 4,5% годовых.

Срок реализации КППК – от 2 до 5 лет – но не позднее 31 декабря 2024 года.

Елена Трушкова, Денис Журенков