Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.

Так, по словам Чайки, российская госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям.

"Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", — подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что Минтранс не разработал необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие сертификацию авиатехники и ее производителей, подготовку персонала.

"Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов", — добавил Чайка.

Также он раскритиковал Росавиацию. По словам генпрокурора, зачастую агентство лишь формально контролирует работу авиакомпаний и не запрещает эксплуатацию самолетов, которые не отвечают требованиям воздушного законодательства.

Чайка сообщил, что генпрокуратура обнаружила более четырехсот гражданских самолетов, в конструкции которых вносили изменения без проведения необходимых исследований. С 2017 года после прокурорских проверок от работы отстранили 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств.