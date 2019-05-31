Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.
Так, по словам Чайки, российская госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям.
Он отметил, что Минтранс не разработал необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие сертификацию авиатехники и ее производителей, подготовку персонала.
Также он раскритиковал Росавиацию. По словам генпрокурора, зачастую агентство лишь формально контролирует работу авиакомпаний и не запрещает эксплуатацию самолетов, которые не отвечают требованиям воздушного законодательства.
Чайка сообщил, что генпрокуратура обнаружила более четырехсот гражданских самолетов, в конструкции которых вносили изменения без проведения необходимых исследований. С 2017 года после прокурорских проверок от работы отстранили 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств.
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