Госкомиссия решила прекратить попытки связаться с радиотелескопом "Спектр-Р"

Эти попытки продолжались с января

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение завершить проект "Спектр-Р", сообщается в четверг на сайте Роскосмоса. Попытки связаться с радиотелескопом продолжались с января этого года.

"30 мая 2019 года состоялось заседание государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата "Спектр-Р". Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе подчеркнули, что обработка данных, полученных с аппарата, будет продолжаться.

Ранее руководитель проекта "Радиоастрон" сказал, что космический аппарат может выключиться полностью осенью, так как в этот период нужно по-новому сориентировать его солнечные батареи на Солнце, что невозможно гарантировать без восстановления управления. Ученые планируют следить за ним как минимум до этого времени.

Космический радиотелескоп "Спектр-Р" был запущен в июле 2011 года. Через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года.

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы радиотелескопа работают штатно. Этот вывод был сделан, поскольку станция приема научных данных Грин-Бэнк (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.