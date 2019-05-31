В Роскосмосе прокомментировали решение Пентагона отказаться от услуг РФ при запусках

Оно может негативно отразиться на международном сотрудничестве, считают в госкорпорации

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Решение о запрете Минобороны США на российские услуги при космических запусках может негативно отразиться на международном сотрудничестве при организации пусков на коммерческой основе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Роскосмоса, опубликованном в четверг на сайте госкорпорации.

"Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", - отмечается в документе.

Роскосмос также назвал решение Минобороны США попыткой искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке.

"Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", - подчеркнули в Роскосмосе.

Госкорпорация считает шаг Пентагона очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг.

"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - говорится в сообщении.