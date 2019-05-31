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31.05.2019
Интерфакс-АВН

Ростех сменит руководителя одной из структур "Росэлектроники" - источник

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ЦНИИ ЭИСУ
Эмблема ЦНИИ ЭИСУ.
Источник изображения: cniieisu.ru

Институт занимается созданием автоматизированных систем управления войсками

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Ростех сменит руководство Центрального научного института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, входит в АО "Росэлектроника"), сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"В данном институте произойдет смена руководства", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники ЦНИИ ЭИСУ на протяжении долгого времени не получали зарплату, а институт находится в состоянии банкротства.

"На следующей неделе задолженность по зарплате перед трудовым коллективом будет погашена - необходимая для этого помощь оказывается в полном объеме. Весь персонал, задействованный в выполнении работ по заключенным государственным контрактам, будет сохранен", - сообщили в свою очередь в госкорпорации Ростех "Интерфаксу" в четверг.

"В настоящий момент Ростех разбирается в сложившейся ситуации, в ее причинах, тщательно анализирует действия руководства института и готов принять соответствующие меры реагирования, если потребуется", - сказал представитель корпорации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
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