Роскосмос обвиняет власти США в недобросовестной конкуренции, предупреждает о последствиях

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Решение Пентагона запретить с 2023 года американским компаниям сотрудничать с Россией в коммерческих космических пусках негативно отразится на международном сотрудничестве, заявляют в "Роскосмосе".

"Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", - говорится в заявлении госкорпорации.

"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - отмечается в нем.

В "Роскосмосе" назвали запрет попыткой "лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке". "Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", - заявили в госкорпорации.

Ранее в четверг Пентагон внес Россию в список государств, чьими услугами запрещено пользоваться для коммерческих запусков американских спутников. Запрет начнет действовать с 2023 года.