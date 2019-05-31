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31.05.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос обвиняет власти США в недобросовестной конкуренции, предупреждает о последствиях

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Решение Пентагона запретить с 2023 года американским компаниям сотрудничать с Россией в коммерческих космических пусках негативно отразится на международном сотрудничестве, заявляют в "Роскосмосе".

"Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", - говорится в заявлении госкорпорации.

"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - отмечается в нем.

В "Роскосмосе" назвали запрет попыткой "лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке". "Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса", - заявили в госкорпорации.

Ранее в четверг Пентагон внес Россию в список государств, чьими услугами запрещено пользоваться для коммерческих запусков американских спутников. Запрет начнет действовать с 2023 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
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