Появились сведения об отказе России продать С-400 Ирану
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Россия якобы отклонила запрос Ирана, который собирался приобрести зенитную ракетную систему С-400, утверждает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
По данным источников, Москва опасается роста напряженности на Ближнем Востоке из-за продажи Тегерану С-400. Также указывается, что США направили в регион ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков, что является сигналом для Тегерана, передает ТАСС.
В феврале в МИД России заявляли, что Иран не обращался к России с запросом о приобретении С-400. Также подчеркивалось, что Россия не поставляет Ирану ракетные технологии.
Сергей Гурьянов
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