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31.05.2019
Военно-промышленный курьер

Командующий Хафтар в Москве

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Москву прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Об этом сообщает News.ru со ссылкой на два источника.

Они не уточняют, с кем именно в российской столице встречается Хафтар, но говорят, что переговоры проходят в конфиденциальной обстановке. Ранее его визит в Москву не анонсировался.

Военная операция по взятию Триполи затянулась, и, возможно, Хафтар пытается заключить перемирие с правительством национального согласия (ПНС). Его силам все-таки удалось закрепиться в некоторых районах на подступах к Триполи. Мирный договор в таком случае зафиксирует этот относительный тактический успех. 

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Страны
Ливия
Россия
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