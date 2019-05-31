Командующий Хафтар в Москве
Источник изображения: vpk-news.ru
В Москву прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.
Об этом сообщает News.ru со ссылкой на два источника.
Они не уточняют, с кем именно в российской столице встречается Хафтар, но говорят, что переговоры проходят в конфиденциальной обстановке. Ранее его визит в Москву не анонсировался.
Военная операция по взятию Триполи затянулась, и, возможно, Хафтар пытается заключить перемирие с правительством национального согласия (ПНС). Его силам все-таки удалось закрепиться в некоторых районах на подступах к Триполи. Мирный договор в таком случае зафиксирует этот относительный тактический успех.
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