Командующий Хафтар в Москве

В Москву прибыл командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Об этом сообщает News.ru со ссылкой на два источника.

Они не уточняют, с кем именно в российской столице встречается Хафтар, но говорят, что переговоры проходят в конфиденциальной обстановке. Ранее его визит в Москву не анонсировался.

Военная операция по взятию Триполи затянулась, и, возможно, Хафтар пытается заключить перемирие с правительством национального согласия (ПНС). Его силам все-таки удалось закрепиться в некоторых районах на подступах к Триполи. Мирный договор в таком случае зафиксирует этот относительный тактический успех.