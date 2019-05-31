Депутаты Таджикистана готовятся к войне

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана приняли законопроект "О военном положении", который обязывает граждан в случае войны встать на защиту страны.

Закон также позволяет властям во время военного положения изъять имущество граждан в целях обороны страны и ввести цензуру в местных СМИ, которые и так не публикуют ничего, кроме официоза, отмечает Eadaily.

За конфискованное объекты и транспортные средства гражданам полагается компенсация. Во время военного положения уполномоченным органам предоставляется прерогатива контроля связи, печатных изданий, установление цензуры в средствах массовой информации, говорится в документе. Законопроект определяет границы мест военных действий, полномочия руководства республики и госорганов во время военного положения.