Войти
31.05.2019
Военно-промышленный курьер

Депутаты Таджикистана готовятся к войне

996
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана приняли законопроект "О военном положении", который обязывает граждан в случае войны встать на защиту страны.

Закон также позволяет властям во время военного положения изъять имущество граждан в целях обороны страны и ввести цензуру в местных СМИ, которые и так не публикуют ничего, кроме официоза, отмечает Eadaily.

За конфискованное объекты и транспортные средства гражданам полагается компенсация. Во время военного положения уполномоченным органам предоставляется прерогатива контроля связи, печатных изданий, установление цензуры в средствах массовой информации, говорится в документе. Законопроект определяет границы мест военных действий, полномочия руководства республики и госорганов во время военного положения.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Таджикистан
Похожие новости
15.09.2017
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
07.03.2008
Россия в ближайшем будущем перейдет на новую систему ПВО С-400 "Триумф" - главком ВВС
12.11.2007
Все дилеры в одной корзине
28.06.2007
Министры обороны стран ШОС обсудят перспективы сотрудничества
15.03.2007
Россия формирует региональные зоны ПВО СНГ
27.11.2006
Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан стали больше доверять друг другу в военных вопросах, полагают эксперты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы