Самолеты "Судного дня": Россия обновляет арсенал

Как Россия обновит самолеты "Судного дня"

В России завершена модернизация воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82. Теперь они поступят на вооружение ВКС России. Эту технику называют самолетами "Судного дня", поскольку они способны функционировать в условиях применения противником ядерного оружия. На данный момент такие воздушные пункты есть только у России и США. В РФ их хотят сделать также на базе вертолетов Ми-38.

Замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского научно-производственного предприятия "Полет" сообщил о завершении опытно-конструкторских работ по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82. По их итогам ВКС России получат второе поколение таких самолетов.

Третье поколение, как ранее заявляли разработчики проекта, будет создано на базе Ил-96-400. О работе над ним было объявлено в конце 2016 года гендиректором входящей в "Ростех" Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александром Якуниным.

Командный пункт Ил-80 создан на основе лайнера Ил-86, а Ил-82 - на базе транспортника Ил-76. ВКП - это техника, которая может работать в условиях выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи, быстро меняющейся оперативной обстановки и применения противником ядерного оружия. Именно по этой причине эти самолеты называют самолетами "Судного дня". Всего в России создано четыре машины такого типа.

Технические характеристики комплекса позволяют управлять Сухопутными войсками, Военно-морским флотом, Воздушно-космическими силами, Ракетными войсками стратегического назначения.

В 2015 году в ОПК при передаче Ил-80 Минобороны отметили, что этот самолет способен принять на борт высший командный состав Вооруженных сил, оперативную группу офицеров Генштаба и специалистов технической группы, отвечающей за работу спецоборудования самолета.

Криворучко также сообщил о возможности создания нового ВПК на базе вертолета Ми-38.

"НПП "Полет" зарекомендовал себя как поставщик надежных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. Планируем в текущем году открыть с "Полетом" новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолета Ми-38", - подчеркнул он.

По словам замминистра обороны, "Полет" досрочно сдает военному ведомству различные комплексы радиосвязи и проводит глубокую модернизацию бортовой аппаратуры воздушного командного пункта Ил-22М11 и самолета-ретранслятора Ту-142МР.

Вертолет Ми-38 отличается высокими летно-техническими характеристиками, прогрессивной и надежной конструкцией вертолетных систем, а также интегрированным бортовым оборудованием. Основа конструкции его фюзеляжа изготовлена из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, а отдельные узлы и детали сделаны из стали и титана.

Вертолет обладает высокоэкономичными двигателями, передовой несущей системой и высокой энерговооруженностью, что обеспечивают его эффективную работу в широком диапазоне условий эксплуатации. Бортовое оборудование машины позволяет ей осуществлять полеты днем и ночью в различных климатических и погодных условиях.

При создании вертолета Ми-38 ключевым критерием было обеспечение максимального уровня безопасности выполнения полетов. Выполнение самых жестких требований международных авиационных стандартов по безопасности обеспечивают компоновка фюзеляжа, размеры и количество аварийных выходов и возможность экстренной эвакуации через большие выдавливаемые окна.

К тому же, машина оснащена энергопоглощающими креслами и шасси. Она также обладает возможностью работы главного редуктора без масла в течение получаса, трехкратным резервированием гидросистемы управления вертолетом и авариестойкой топливной системой.

На сегодняшний день, помимо России, ВКП есть только у США. Там самолетом "Судного дня" является Boeing Е-4В.

Его особенность заключается в дополнительной защите от поражающих факторов ядерного оружия и возможности пребывания в воздухе по несколько дней подряд при условии дозаправки в небе.

В марте этого года военную авиабазу "Оффатт" в штате Небраска, где и базируются американские ВКП, затопило во время наводнения из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

"Оффатт", по его словам, был затоплен водой почти на треть. В результате было повреждено 30 из 200 зданий. Вода проникла в несколько ангаров с Boeing E-4B Nightwatch. К тому же, как подчеркнул Манион, почти километр взлетно-посадочной полосы оказался под водой. При этом не указывается, был ли нанесен ущерб самолетам.

Позже официальный представитель авиабазы Райан Хэнсен заявил, что ВВС США пришлось перебросить самолет Boeing E-4B Nightwatch на другой аэродром. Он уточнил, что в общей сложности военные перебросили девять самолетов Boeing E-4B Nightwatch, а также восемь самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint.

Лидия Мисник