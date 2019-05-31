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31.05.2019
Российская газета

"РГ" публикует закон, меняющий порядок набора в армию иностранцев

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие Вооруженных сил РФ на дистанции.
Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"РГ" публикует закон, меняющий порядок набора в армию иностранцев. Правовая норма, по которой легионеры смогут проходить в нашей стране военную службу по контракту только один раз, теперь закреплена в новой редакции статей 34 и 40 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

До ее утверждения подобных ограничений для легально проживающих в нашей стране иностранцев не существовало. Те из них, кто пошел в военные профи, могли после истечения срока первого контракта заключить следующий. Согласно новой редакции закона право продолжить профессиональную службу у таких солдат, матросов, сержантов, старшин, а также спасателей, цитируем, "появится только в случае приобретения гражданства РФ".

Это далеко не единственное условие приема иностранцев в российские контрактники. В законе остались неизменными ряд других требований к кандидатам в такие военнослужащие. Претенденты, как уже было сказано, должны официально проживать на территории нашей страны. Возраст их набора в армию - от 18 до 30 лет. Каждый должен владеть русским языком, по медицинским и профессионально-психологическим показаниям соответствовать требованиям по конкретным военно-учетным специальностям. А еще пройти в военкоматах или на пунктах отбора в армейские профи обязательные тесты.

Если иностранец выдержал все эти испытания, с ним заключают первый контракт на 5 лет контрактной службы. В отличие от россиян легионерам не надо присягать на верность Отечеству. Достаточно их письменного обязательства соблюдать Конституцию РФ, выполнять требования уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг.

Начало подобной кадровой практике было положено в 2003 году. Солдат-иностранцев разрешено привлекать к боевым операциям и к "деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".

Денежное, вещевое и другие виды довольствия эти военнослужащие получают наравне с другими солдатами-профи. При определенных условиях предусмотрено ускоренное получение ими паспорта РФ. Если легионер того заслуживает, по истечении нескольких лет пребывания в строю командование воинской части вправе ходатайствовать о предоставлении военному-легионеру российского гражданства.

Заключить второй контракт на службу легионеры смогут только после получения российского паспорта


Юрий Гаврилов

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1 комментарий
№1
31.05.2019 10:38
Цитата, q
порядок набора в армию иностранцев.

Хм. А где-то есть инфа сколько таких?
0
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