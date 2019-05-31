Танк К-2 "Чёрная Пантера" опять выпустили с немецкой трансмиссией

В Южной Корее возобновлено производство основного боевого танка (ОБТ) К-2 "Black Panther" для южнокорейских вооруженных сил. Первые два танка с отечественным двигателем и немецкой трансмиссией переданы Агентству программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея (DAPA).

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27 мая южнокорейская компания Hyundai Rotem объявила о возобновлении производства ОБТ К-2 "Черная пантера" с отечественными двигателем и немецкой трансмиссией. Торжественная церемония передачи двух первых танков Минобороны прошла на одном из предприятий компании.

Разработанный в качестве замены устаревших танков К-1 и М-48 южнокорейской армии, К-2 "Black Panther" должен был начать поставляться в ВС Южной Кореи с 2011 года, с планами поставки до 600 танков. Однако проблемы с разработкой отечественного двигателя и трансмиссии постоянно передвигали сроки начала поставок танка в войска. Из-за возникших проблем количество закупаемой техники было сокращено до 297 единиц.

Поставка первой партии в количестве 100 серийных ОБТ К-2 по контракту 2011 года началась лишь в июне 2014 года. При этом танки оснащались немецким дизельным двигателем MTU 883 V12 мощностью 1500 л.с. и автоматической трансмиссией Renk. Вторая партия на 106 машин должна была быть поставлена уже с дизельным двигателем Doosan Infracore DV27K (1500 л.с.) и автоматической трансмиссией S&T Dynamics EST15K южнокорейской разработки и производства к 2017 году, но была отложена до 2020 года по причине низкой надежности и долговечности автоматической трансмиссии.

Несмотря на предпринятые попытки, южнокорейским конструкторам так и не удалось сделать надежную трансмиссию для танка, поэтому было принято решение вторую партию К-2 выпустить с отечественным двигателем DV27K, разработанным компанией Doosan Infracore, и автоматической немецкой трансмиссией Renk. Дизельный двигатель мощностью 1500 л.с. позволит новой версии K-2 развивать максимальную скорость 70 км/ч, запас хода составит 450 км.

Испытания показали долговечность данной пары, оборудованные таким образом два опытных образца совершили пробег на расстояние в 3200 км. Испытания проходили в различных условиях, в том числе в холодное время года, и были признаны успешными.

Получит ли третья партия ОБТ К-2 "Черная Пантера" отечественную трансмиссию, пока не известно.