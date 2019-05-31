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31.05.2019
Военное обозрение

Представлен внешний облик американской гиперзвуковой ракеты

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В руки одного из американских ресурсов, пишущих на военную тематику, попала часть презентации, на которой запечатлен облик новой системы гиперзвукового оружия.

Источник изображения: Breaking Defence

Издание Breaking Defence опубликовало изображение, которое является частью презентации высокотехнологичных приоритетных военных программ США. На слайде, который был показан на конференции в Гонолулу, представлен схематичный облик гиперзвуковой ракеты наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS).

Доклад, частью которого стала данная презентация, зачитывал руководитель Управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) армии США генерал-лейтенант Нил Тургуд. Эта недавно созданная структура занимается высокоприоритетными программами, в частности, гиперзвуковым, космическим и лазерным оружием.

Согласно сообщению портала Breaking Defence, Тургуд коснулся информации о новом ракетном оружии лишь вскользь. Основные выводы можно сделать исходя из представленного кадра и опубликованной ранее информации.

Как устроено новое гиперзвуковое оружие

Главным элементом ракетной системы будет гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). До нужной скорости ее разгон будет осуществлять твердотопливный ускоритель.

Старт будет проходить из 10-метрового пускового контейнера. В стандартной комплектации тягач Oshkosh M983A4 может принять два таких пусковых блока. В качестве системы управления огнем будет использована стандартная армейская система AFATDS версии 7.0.

Источник изображения: Breaking Defence

Предварительно, испытания системы должны стартовать в 2021 году. По имеющейся информации, комплекс заранее будет поставлен в ракетно-артиллерийскую часть, в которой будут проходить испытания для того, чтобы военные, которые будут обслуживать его, ознакомились с системой на месте.

В ходе своего выступления Нил Тургуд подчеркнул, что HWS является стратегическим оружием, а не дальнобойной артиллерией. По его словам, ВС США сейчас разрабатывают сразу несколько комплексов гиперзвукового оружия.

В 2021 году американцы собираются испытать мобильный лазер

Также генерал Тургуд рассказал о других разработках перспективного вооружения, в частности, о системах оружия с направленной энергией.

В первую очередь речь идет о системах микроволнового и лазерного оружия, способного дешево уничтожать минометные и артиллерийские снаряды, ракеты систем залпового огня и небольшие БПЛА.

Проблема в том, что и лазеры, и микроволны имеют ограничения. Например, их эффективность при массированных обстрелах или ройных атаках низка.

Лазеры могут уничтожить объект быстро. Однако если таких объектов будет много, это станет проблемой. Впрочем, уничтожить ходя бы одну угрозу лучше, чем показать нулевой результат.

- подчеркнул Тургард в своей речи.

Новый мобильный лазер мощностью 100 кВт, установленный на БТР Stryker 88, армия собирается испытать в том же 2021 году, что и ракету. Помимо Stryker, военные проведут дополнительное тестирование системы на мощном грузовике HEMTT.

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Страны
США
Продукция
HEMTT
Stryker
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Проекты
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