Ученый рассказал о разработке Россией передовых комплексов дальней радиолокации

Российские специалисты разрабатывают самые передовые стратегические комплексы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Об этом рассказал лауреат премии Российской академии наук (РАН) имени академика Александра Расплетина, генеральный конструктор концерна "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба.

По его словам, ни одна страна в мире не поставила перед промышленностью задачу создать новое поколение стратегических комплексов ДРЛО. "Реализация такой программы в принципе у любой страны займет не менее 10 лет", — цитирует Вербу в четверг, 30 мая, ТАСС. За рубежом основные усилия специалистов направлены на модернизацию имеющихся технологий, пояснил он

"Мы же задачу модернизации уже выполнили и практически выжали максимум из предыдущего комплекса А-50, обновив его до уровня А-50У, уже шесть самолетов приступили к выполнению задач в составе Воздушно-космических сил (ВКС) России", — подчеркнул Верба, отметив лидерство России на этом направлении.

Разработанный концерном "Вега" многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" находится на одном из начальных этапов испытаний. Верба отметил, что предстоит еще долгий и трудоемкий процесс подтверждения тактико-технических характеристик, заданных техзаданием. Он также выразил уверенность, что работы завершатся в соответствии с графиком, утвержденным заказчиком.

В апреле новейшие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были задействованы в учениях сил авиации и флота южного военного округа в Черном море.

В феврале самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, прозванный журналистами "летающим радаром", совершил первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний.

А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

В июле 2018 года источник раскрыл основные характеристики самолета.