Это наша земля: Лавров ответил на странные претензии Японии

Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах

Деятельность российских военных на южных Курильских островах правомерна, поскольку они работают на своей суверенной территории. Таким образом, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявление своего японского коллеги Таро Коно о неправомерности наращивания Россией военного присутствия на этой территории. Такими мнениями они обменялись в ходе российско-японских переговоров в формате "2+2", которые начались 30 мая в Токио.

Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.

"По поводу военного наращивания Вооруженных сил России на северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей, наша страна передала российской стороне, что это неприемлемо с юридической точки зрения нашей страны", - отметил дипломат.

В ответ на это его российский коллега Сергей Лавров указал на правомерность действий российских военных.

"Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как, собственно, это и принято на основе международного права", - подчеркнул он.

Япония неоднократно высказывала России претензии по поводу присутствия на этой территории российского военного контингента. В начале апреля японское правительство выразило протест РФ из-за проведения ее военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам. "Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах [южная часть Курил] и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", - указали в японском МИДе.

Аналогичное заявление во внешнеполитическом ведомстве Японии сделали и за полмесяца до этого. В министерстве отметили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения в южной части Курильских островов.

"Представление было сделано на уровне советника посольства нашей страны в Москве в адрес Министерства иностранных дел России... Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях", - сообщал ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Он отметил, что Япония считает такие действия "неприемлемыми" и противоречащими позиции страны в отношении региона.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на это пояснил, что обеспечить боеспособность армии без проведения учений невозможно, поскольку в таком случае форма и навыки военнослужащих не поддерживаются. В связи с этим он назвал проведение маневров в разных частях Российской Федерации, в том числе и на Курилах, совершенно закономерным.

К тому же, он заверил, что эти учения будут проводиться и дальше.

Он отметил в беседе с корреспондентом RT, что островная территория требует особых навыков осуществления боевых действий.

Присутствие российских военных на этой территории не единственный вопрос, который Россия и Япония обсуждали 30 мая в Токио на четвертном раунде переговоров в формате "2+2" между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии. Переговоры продолжались 1 час 40 минут.

В ходе переговоров Москва и Токио договорились укреплять связи в военно-морской области. "В ходе отдельной встречи с господином [министром обороны Японии Такэси] Ивая подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере... Договорились укреплять связи в военно-морской области", - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, выступление которого транслировалось в YouTube на странице Ruptly.

Кроме того, стороны договорились о первом за 18 лет визите главы ВМФ России в Японию. Такэси Ивая выразил надежду на укрепление взаимопонимания и доверия между военно-морскими силами двух государств.

Япония и РФ также решили продолжать взаимодействие по денуклеаризации Северной Кореи. Японский министр иностранных дел назвал это общей целью Японии и России.

Следующая встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2" состоится в Москве,

сообщил Сергей Лавров по итогам состоявшейся в Токио встречи.

"Договорились, что следующее заседание в формате "2+2" состоится в Российской Федерации. Конкретные даты мы согласуем дополнительно по дипломатическим каналам", - уточнил он.

Лавров отметил, что на прошедшей встрече стороны обсудили, в том числе, сотрудничество в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, терроризмом и распространением наркотиков. "Россия и Япония вместе с ООН реализуют совместный проект по подготовке наркополицейских для Афганистана и стран Центральной Азии. Это весьма успешное начинание. На нашей повестке дня также обсуждение ситуации в Сирии и нераспространение оружия массового поражения, выполнение договоренностей по иранской ядерной программе и другие региональные сюжеты", - сообщил глава МИД РФ.

Лидия Мисник