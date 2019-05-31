В России разрабатывают передовые стратегические комплексы дальней радиолокации

Генеральный конструктор концерна "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба отметил, что предстоит трудоемкий и длительный процесс подтверждения тактико-технических характеристик

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия лидирует в области разработки стратегических комплексов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Об этом сообщил в четверг ТАСС лауреат премии Российской академии наук (РАН) имени академика Александра Расплетина, генеральный конструктор концерна "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба.

"Ни одно государство мира не поставило перед промышленностью задачу создания нового поколения стратегических комплексов ДРЛО. Реализация такой программы в принципе у любой страны займет не менее 10 лет. Основные усилия наших зарубежных коллег сосредоточены на модернизации существующих и масштабировании имеющихся технологий под более легкие носители радиотехнических комплексов. Мы же задачу модернизации уже выполнили и практически выжали максимум из предыдущего комплекса А-50, обновив его до уровня А-50У, уже шесть самолетов приступили к выполнению задач в составе Воздушно-космических сил (ВКС) России. То есть на этом направлении мы априори впереди", - сказал он.

Премия ученому была присуждена за цикл научных работ по обоснованию направлений развития, принципов построения и функционирования межвидового многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения как информационно-управляющей системы. Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 "Премьер", разработанный концерном "Вега", в настоящее время находится на одном из начальных этапов испытаний.

"Предстоит еще трудоемкий и длительный процесс подтверждения тактико-технических характеристик, заданных техзаданием, и отработка взаимодействия комплекса с другими силами и средствами ВКС России при проведении операций на различных театрах военных действий. Это многофакторная и объемная работа с достаточно большой вариативностью сроков достижения промежуточных результатов. Уверен в одном: работы будут завершены в соответствии с согласованным с заказчиком графиком", - сказал Верба.

Особенности проекта

Касаясь организационного аспекта работы над МАК РЛДН А-100, он отметил, что была сформирована практически новая кооперация исполнителей. "Наряду с нашими испытанными партнерами (ТАНТК им. Г. М. Бериева) [в кооперацию] вошел ряд абсолютно новых предприятий. В Таганроге концерном "Вега" был открыт филиал, что благотворно сказалось на качестве и скорости подготовки и проведения наземных и летных испытаний комплекса", - сказал Верба.

В рамках этого проекта разработчики получили большое количество президентских грантов и стипендий, также присуждены несколько премий государственного уровня, которыми были удостоены коллективы конструкторов и ученых, работающих над МАК РЛДН.

Отвечая на вопрос о возможности применения комплекса в гражданском варианте, он ответил, что не видит ее, поскольку комплекс слишком сложен и дорог. "Другое дело - отдельные технологии, примененные при его создании. На этом направлении есть много различных вариантов. Это и мощные вычислительные средства, уникальные элементы фазированной антенной решетки, программы обработки сверхбольших массивов разноплановой информации, быстродействующие средства связи и управления", - рассказал Верба.

Разнообразие технологий и решение проблем

Комплекс "Премьер" - главное, но не единственное направление работы концерна, отметил ученый. "Огромный опыт мониторинга обстановки средствами воздушного и космического базирования, безусловно, представляет интерес для экономики страны и крупного бизнеса", - сказал он.

Верба сообщил, что авиационная система наблюдения "Открытое небо" достаточно легко может быть адаптирована, например, для контроля ледовой обстановки в Арктике, радиолокатор космического базирования "Стриж" позволяет получить уникальные радиолокационные изображения земной поверхности независимо от состояния атмосферы и времени суток.

"В портфеле есть еще множество прекрасных технологий, часть из которых уже начала реализовываться в интересах отечественного и зарубежного потребителя", - уточнил член-корреспондент РАН.

Касаясь современного положения дел в сфере производства элементной базы для радиоэлектроники, он отметил: "Действительно, вопрос зарубежной элементной базы несколько лет назад был критически важен. Но уже при создании проекта А-50У мы сумели его практически полностью решить. Курс на импортозамещение приносит свои плоды. Производство высококачественной электронной компонентной базы для сложных радиотехнических систем на территории России идет нарастающими темпами. Микроэлектронная промышленность выдает все более малоразмерную и надежную продукцию, опираясь на которую, системные интеграторы, к которым относится и входящий в холдинг "Росэлектроника" концерн "Вега", способны решать новые задачи по созданию передовых систем и комплексов".

В концерне "Вега" решается и проблема кадров. "Несколько лет назад на головном предприятии концерна был создан Научно-образовательный центр (НОЦ), который занялся подготовкой научно-инженерных кадров с акцентом на компетенции предприятия. В его составе действует три кафедры ведущих технических университетов страны (МИРЭА и МФТИ), налажено тесное взаимодействие с профильными кафедрами МАИ и МГТУ им. Баумана. Успешно действует аспирантура, а также система подготовки среднего технического персонала. Выпускники НОЦ уже стали ведущими инженерами, научными сотрудниками и конструкторами, а некоторые из них возглавили подразделения и отдельные направления разработок", - рассказал Верба.