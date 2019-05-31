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31.05.2019
Военное обозрение

Тайвань провел учения по отражению военного нападения НОАК

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Тайвань в четверг провел очередной этап ежегодных крупномасштабных военных учений, направленных на отражение военного нападения Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в официальном заявлении военного ведомства острова.

Источник изображения: topwar.ru

В ежегодных учениях "Хань гуан" по отражению нападения на Тайвань китайской армии принимают участие Военно-воздушные силы острова, Военно-морские силы и Сухопутные войска, всего около 3 тысяч человек. Учения проходят в течение пяти дней.

В ходе отработки очередного сценария учений был реализован целый комплекс маневров с боевыми стрельбами. Учения проходили на юге острова в округе Пинтун, где расположена военная авиабаза. Главная цель учений - отработка совместных действий при отражении атаки на море, на суше и в воздухе.

При отражении "военного нападения армии материкового Китая" с моря, вооруженные силы Тайваня применили самое современное имеющееся на сегодняшний день в тайваньской армии вооружение, включая истребители F-16.

Частично признанное государство Тайвань официально входит в состав материкового Китая, и считается в Пекине одной из провинций. В Тайбэе такую позицию отвергают, заявляя, что являются самостоятельным государством. В этом Тайвань поддерживают США, поставляя на остров вооружения и технику. Несмотря на имеющиеся на острове вооруженные силы, при желании НОАК свободно завоюет остров, однако в Пекине надеются на мирное решение проблемы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
Проекты
636.3
Военные учения
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