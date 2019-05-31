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31.05.2019
Интерфакс-АВН

"ЭРА-ГЛОНАСС" ежедневно регистрирует больше 10 тысяч вызовов - директор департамента

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Российская спутниковая система устанавливается, в том числе на Bentley, Lamborghini, Ferrari и Maserati

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Общее число принятых вызовов государственной автоматизированной информационной системой (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" перевалило за три миллиона, сообщил "Интерфаксу" директор департамента "Абонентская служба" ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" Роман Рулев.

"Общее количество обработанных нами вызовов - 3 млн 107 тысяч, ежедневно регистрируем свыше 10 тысяч вызовов", - сказал Рулев.

Он пояснил, что речь идет не только о голосовых вызовах, но и о sms-сообщениях, это актуально для тех ситуаций, когда устройство по причинам недостаточного уровня сигнала не обеспечило установления голосового соединения с системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

"В таких случаях оператор осуществляет обратный вызов на автомобильное устройство с целью подтверждения факта происшествия или принимает решение о передаче информации в службы экстренного реагирования на основании имеющейся информации. В сообщении есть необходимая для реагирования информация: координаты, данные транспортного средства, тип активации (ручной или автоматический), - пояснил собеседник агентства.

Он сообщил, что на сегодняшний день в системе зарегистрировано свыше 3 млн 776 тысяч автомобилей. Ежедневный прирост составляет порядка 4-5 тысяч. В настоящее время абсолютно все марки транспортных средств, выпускаемые или ввозимые в Россию в целях эксплуатации, должны быть оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (аппаратурой системы "ЭРА-ГЛОНАСС").

"Преимущество, безусловно, у транспортных средств, выпущенных в России, в т.ч. отечественных марок - их более 35 процентов, но есть премиум-марки: Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati", - сказал Рулев.

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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
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