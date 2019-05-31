Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Источник изображения: iz.ru
Полотенце, провисевшее 10 лет в космосе, изучат специалисты. Российские космонавты забрали ткань, забытую на внешней стороне МКС. Полотенце использовали для протирки скафандров. В один из выходов в космос ткань просто забыли забрать с собой. Кононенко и Овчинин почистили иллюминаторы модуля "Поиск". Космонавты взяли пробы-мазки с поверхности станции.
Полотенце, провисевшее 10 лет в космосе, изучат специалисты. Российские космонавты забрали ткань, забытую на внешней стороне МКС. Полотенце использовали для протирки скафандров. В один из выходов в космос ткань просто забыли забрать с собой. Кононенко и Овчинин почистили иллюминаторы модуля "Поиск". Космонавты взяли пробы-мазки с поверхности станции.
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