Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Полотенце, провисевшее 10 лет в космосе, изучат специалисты. Российские космонавты забрали ткань, забытую на внешней стороне МКС. Полотенце использовали для протирки скафандров. В один из выходов в космос ткань просто забыли забрать с собой. Кононенко и Овчинин почистили иллюминаторы модуля "Поиск". Космонавты взяли пробы-мазки с поверхности станции.

Полотенце, провисевшее 10 лет в космосе, изучат специалисты. Российские космонавты забрали ткань, забытую на внешней стороне МКС. Полотенце использовали для протирки скафандров. В один из выходов в космос ткань просто забыли забрать с собой. Кононенко и Овчинин почистили иллюминаторы модуля "Поиск". Космонавты взяли пробы-мазки с поверхности станции.