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31.05.2019
Известия.ru

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

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Источник изображения: iz.ru

Полотенце, провисевшее 10 лет в космосе, изучат специалисты. Российские космонавты забрали ткань, забытую на внешней стороне МКС. Полотенце использовали для протирки скафандров. В один из выходов в космос ткань просто забыли забрать с собой. Кононенко и Овчинин почистили иллюминаторы модуля "Поиск". Космонавты взяли пробы-мазки с поверхности станции.

Полотенце, провисевшее 10 лет в космосе, изучат специалисты. Российские космонавты забрали ткань, забытую на внешней стороне МКС. Полотенце использовали для протирки скафандров. В один из выходов в космос ткань просто забыли забрать с собой. Кононенко и Овчинин почистили иллюминаторы модуля "Поиск". Космонавты взяли пробы-мазки с поверхности станции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
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