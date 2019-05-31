Привлекательное место: украинский спецназ тренируется у Крыма

Украинские ветераны Дебальцево провели учения рядом с Крымом

Украинские военные в очередной раз провели боевые учения в Херсонской области рядом с Крымом. В них участвовали бойцы 73 морского центра специального назначения, которые в середине апреля участвовали в тренировках по абордажу морских судов. Украинские военные проводили военные учения рядом с полуостровом еще в феврале. Тогда в Крыму такие действия назвали "детской потехой".

Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе в Херсонской области рядом с Крымом, сообщается на странице пресс-центра Генштаба Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения 73МЦСпП на Тендровской косе", - отметили в сообщении, уточнив, что учения прошли в мае.

Судя по прикрепленным к публикации фотографиям с учений, к участию в них привлекался корабль "Юрий Олефиренко" ВМС ВСУ.

73-й морской центр специального назначения является одним из подразделений ВМС ВСУ. Он дислоцируется в городе Очаков Николаевской области. Его бойцы принимали участие в организованной киевскими властями антитеррористической операции (АТО) в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В частности, они участвовали в боях за Дебальцево и попадали в Иловайский котел.

В конце апреля его военнослужащие проходили учения по абордажу судов, сообщалось на странице организации в фейсбуке. Там отметили, что тренировки проводились в открытом море в составе абордажных групп. Спецназовцев натаскивали на действия по программе VBSS (visit, board, search and seizure) - сближение, высадка, поиск и захват.

Позже 73-й морской центр специального назначения Сил специальных операций ВСУ разместил в фейсбуке видео учений, в рамках которых абордажная группа захватывала судно на воде.

Силовики высадились на судно с вертолета и с катера, после чего "задержали и уничтожили" условного противника, сообщает издание "Страна". Там рассказали, что один из участвовавших в учениях бойцов упал и притворился мертвым еще перед тем, как группа захвата зашла в помещение и установила контроль над судном.

Недавно новый начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил УНИАН, что Украина потеряла полуостров задолго до событий 2014 года.

Он рассказал о своем личном отрицательном опыте посещения Крыма. По его словам, он отдыхал там в санатории в 2010 году и был "шокирован" увиденным, после чего решил никогда больше не ездить на полуостров.

"Это был плохой обломок Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: Я на Украине? Я не понимал, где я нахожусь", - говорил Хомчак.

Глава украинского Генштаба также выразил мнение, что сегодняшний Киев должен "воевать за человека [в Крыму], за то, что у него в голове".

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель на это заявил, что Киеву уже не имеет смысла предпринимать какие-либо шаги по возвращению Крыма, потому что воссоединение полуострова с Россией - это бесповоротный процесс. Он отметил, что главе украинского Генштаба ВСУ не стоит "махать кулаками после драки".

"Крым всегда был пророссийским, ментально и культурно всегда был связан с Россией. Пять лет назад де-юре Крым вернулся в состав Российской Федерации согласно всем нормам международного права, потому говорить о том, что полуостров когда-то каким-то образом может снова стать украинским - это все невозможно. Бессмысленно действовать и "махать кулаками после драки". Волеизъявление крымчан известно на весь мир", - пояснил он РИА "Новости".

Он считает, что украинским политикам и военным уже стоит прекратить напрасно тратить время и жизненные силы на то, чтобы думать о способах возвращения Крыма. Кроме того, он посоветовал главе украинского Генштаба приехать на полуостров в качестве туриста, чтобы посмотреть, как изменился регион и как он динамично развивается.

"Уверен, он будет приятно удивлен, насколько Крым за последние пять лет ушел вперед по сравнению со всей Украиной и насколько комфортно крымчанам живется в российском Крыму", - подчеркнул Гемпель.

Впрочем, украинские военные по-прежнему не предают свой интерес к полуострову. В феврале Воздушные силы ВС Украины сообщили о намерении провести в этом году четыре учения с боевой стрельбой.

Первые стрельбы были намечены на февраль. Местом проведения тренировок был выбран испытательный полигон "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом.

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил эти учения с детской потехой, которая не несет никаких угроз для российского полуострова.

"Только иронию вызывают их учения и общие военные приготовления. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они тешатся и таким образом себя успокаивают, демонстрируя, что любым способом, в том числе и военным, намерены вернуть Крым в свой состав. Но всем понятно, что они никакой серьезной угрозы ни для России, ни для Крыма в частности не представляют", - сказал он РИА "Новости".

Цеков также выразил мнение, что киевские власти проводят военные учения, скорее, для самоуспокоения и популизма перед украинским народом.

Лидия Мисник