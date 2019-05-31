На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления

ЦАМТО, 30 мая. Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолета Ми-38. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".

"НПП Полет" зарекомендовал себя как поставщик надежных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. Планируем в текущем году открыть с "Полетом" новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолета Ми-38", – сказал он.

А.Криворучко отметил, что "Полет" досрочно сдает Минобороны различные комплексы радиосвязи, а также ведет глубокую модернизацию бортовой аппаратуры воздушного командного пункта Ил-22М11 и самолета-ретранслятора Ту-142МР.

Как отмечает агентство, вертолет Ми-38 обладает высокими летно-техническими характеристиками, прогрессивной и надежной конструкцией вертолетных систем, интегрированным бортовым оборудованием. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполнены из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, отдельные узлы и детали – из стали и титана. Высокоэкономичные двигатели, передовая несущая система и высокая энерговооруженность обеспечивают эффективную работу вертолета в широком диапазоне условий эксплуатации, а бортовое оборудование позволяет выполнять полеты на вертолете днем и ночью в различных климатических и погодных условиях.

Ключевой критерий, реализованный при создании вертолета Ми-38, – обеспечение максимального уровня безопасности выполнения полетов. Компоновка фюзеляжа, размеры и количество аварийных выходов, возможность экстренной эвакуации через большие выдавливаемые окна, а также энергопоглощающие кресла и шасси, возможность работы главного редуктора без масла в течение получаса, трехкратное резервирование гидросистемы управления вертолетом и авариестойкая топливная система обеспечивают выполнение самых жестких требований международных авиационных стандартов по безопасности, передает "РИА Новости".