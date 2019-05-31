В ОАК определили победителей Конкурса проектов "Бережливого производства"

ЦАМТО, 30 мая. В Объединенной авиастроительной корпорации подвели итоги ежегодного Конкурса проектов по совершенствованию производственной системы ПАО "ОАК".

Цель конкурса – стимулирование деятельности по внедрению и развитию элементов "Бережливого производства", обмен опытом, тиражирование наиболее успешных практик и производственных решений на всех предприятиях корпорации.

Экономический эффект от реализованных проектов растет каждый год и составляет уже сотни миллионов рублей в контуре всей корпорации. Только за 2018 год на предприятиях ОАК было разработано более 400 проектов по совершенствованию производственной системы, половина из них уже реализована.

В 2018 году работники предприятий подали почти 21 тыс. предложений по улучшению, из них большинство, 16,5 тыс., реализованы, что говорит о качестве и высокой степени проработки предлагаемых решений. 15 тыс. рабочих мест были усовершенствованы. На них были устранены потери времени за счет оптимизации производственных процессов.

В этом году на конкурс представлен 31 проект. В церемонии награждения победителей приняли участие вице-президент по производству и техническому развитию Сергей Смирнов, вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко, технический директор Юрий Тарасов. Наибольшее количество наград за реализованные проекты получили предприятия РСК "МиГ", Компании "Сухой", ГСС и Корпорации "Иркут".

Переходящий кубок Победителя конкурса получили рабочие команды Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина и Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова за проект "Организация поточного производства в цехах окончательной сборки". Эти предприятия стали пионерами освоения нового подхода к организации рабочего пространства, когда все операции работника, расположение деталей и инструментов максимально оптимизированы. За счет этого происходит значительная экономия рабочего времени и повышается эффективность труда.

"Деятельность по внедрению элементов бережливого производства на предприятиях ОАК уже давно из "движения производственных энтузиастов" превратилась в системную работу. Одна из важнейших задач, стоящих перед отраслью, с учетом вызовов глобальной конкуренции, повышение производительности труда. Внедрение Lean-технологий является одним из значимых факторов, влияющих на повышение эффективности производственной системы", – отметил по итогам конкурса вице-президент по производству и техническому развитию Сергей Смирнов.

Победители Конкурса проектов по совершенствованию производственной системы ПАО "ОАК":

В секции "Производство" победителями признаны сразу три проекта: Оптимизация стыковки агрегатов самолета МС-21 в станциях сборки (ПАО "Корпорация "Иркут"), Организация поточного производства в цехах окончательной сборки филиала КнААЗ им. Ю.А.Гагарина и НАЗ им. В.П.Чкалова (Компания "Сухой"), Реструктуризация процессов оптимизации затрат и накладных расходов цеха в части газодинамической лаборатории на НАЗ "Сокол" (РСК "МиГ").

В секции "Проектирование, конструкторское сопровождение и ЛИ" лучшим стал проект "Внедрение 3D-прототипирования в отделе" НАЗ Сокол (РСК "МиГ").

В секции "Цепочки поставок" победителем признан проект "Бережливая поставка материалов" КнАФ АО "ГСС".

В секции "Сервисное обслуживание" лучшим признали проект "Создание цифровой платформы для совершенствования работы по обеспечению качества изделий" КнААЗ им. Ю.А.Гагарина (Компания "Сухой").

В секции "Процессы менеджмента и поддерживающие процессы" победителем стали проекты: "Система постоянного совершенствования" КнАФ АО "ГСС" и "Создание эффективного офиса на примере службы по работе с персоналом" (КЦ и НАЗ Сокол РСК "МиГ").

По итогам подсчета голосов жюри конкурса определило победителей в следующих номинациях:

"Проект с лучшим экономическим эффектом" – проект "Система постоянного совершенствования" КнАФ АО "ГСС";

"Универсальный проект" – "Создание эффективного офиса на примере службы по работе с персоналом" (КЦ и НАЗ Сокол РСК "МиГ");

"Быстрый эффект" – "Внедрение 3D-прототипирования в отделе" НАЗ Сокол (РСК "МиГ");

По итогам подсчета голосов участников конкурса в номинации "Зрительские симпатии" победил проект "Упаковка и транспортировка на большие расстояния крупногабаритных агрегатов самолета" Корпорации "Иркут".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".