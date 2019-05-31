Военные РФ уже используют эффективные средства электронной борьбы с беспилотниками - Чемезов

Генеральный директор Государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов на презентации нового бренда и концепции развития до 2020 года оружейного концерна "Калашников" в Москве.

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В России разработаны комплексы электронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые применяются, в том числе министерством обороны, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Есть автоматические комплексы электронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые не просто останавливают тот или иной беспилотник, приближающийся к объекту. Он либо его посадит, либо развернет и отправит назад", - сказал Чемезов на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта в четверг.

По его словам, радиус действия такого комплекса до 3 км. "Он накрывает куполом любой объект. Это достаточно интересная вещь, которую использует, в том числе, и Минобороны", - сказал глава "Ростеха".

"Я уже не говорю о тех наработках, которые у нас есть в оборонной сфере. Это головки самонаведения - они уже давно работают", - отметил глава "Ростеха".

Чемезов сказал, что многие компании "Ростеха" работают над различными проектами, связанными с искусственным интеллектом.