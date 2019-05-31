Россия и Япония договорились о совместных учениях

Боевые корабли Военно-морских Сил самообороны Японии на учениях, в кильватерном строю.

Россия и Япония проведут совместные учения на море во Владивостоке, заявил японский министр обороны Такэси Ивая.

"Мы достигли договоренности о проведении японо-российских совместных поисково-спасательных учений в середине июня этого года во Владивостоке", – заявил министр, передает РИА "Новости".

Он выразил надежду, что учения будут способствовать укреплению доверия между подразделениями обеих стран.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Япония проведут в 2019 году свыше 30 учений.

"Выразили обоюдное желание реализовать в этом году более 30 мероприятий двустороннего военного сотрудничества", – сообщил глава российского оборонного ведомства.

Ранее в четверг сообщалось, что страны договорились об оборонных обменах.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Японию.

Алексей Дегтярев