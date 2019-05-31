"Роскосмос" понарушал на 50 миллиардов рублей
Источник изображения: Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
По итогам 2018 года Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 миллиардов рублей", — сказал аудитор.
В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.
В январе того же года Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств.
В декабре 2017 года помощник президента России Андрей Белоусов назвал "Роскосмос" "ни фига не зарабатывающим".
Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Персоны
Похожие новости
12.05.2011
Программа развития оборонно-промышленного комплекса должна быть принята в кратчайшие сроки - Медведев (расширенная версия)