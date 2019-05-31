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31.05.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" понарушал на 50 миллиардов рублей

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Источник изображения: Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По итогам 2018 года Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 миллиардов рублей", — сказал аудитор.

В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

В январе того же года Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств.

В декабре 2017 года помощник президента России Андрей Белоусов назвал "Роскосмос" "ни фига не зарабатывающим".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Кудрин Алексей
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