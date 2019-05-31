"Роскосмос" понарушал на 50 миллиардов рублей

По итогам 2018 года Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 миллиардов рублей", — сказал аудитор.

В ноябре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

В январе того же года Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств.

В декабре 2017 года помощник президента России Андрей Белоусов назвал "Роскосмос" "ни фига не зарабатывающим".