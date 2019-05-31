Российский ЗРК укрепил турецкую лиру

Национальная валюта Турции существенно укрепилась в ходе торгов, спустя считанные часы после состоявшегося телефонного разговора между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и его американским коллегой Дональдом Трампом.

За последний год турецкая лира пережила несколько значительных падений на фоне трений между двумя союзниками по НАТО и риска того, что поставка Анкаре российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 вызовет санкции со стороны Вашингтона.

Во время разговора Эрдоган повторил Трампу предложение о создании двусторонней рабочей группы для оценки воздействия закупки С-400 на контракт Турции по приобретению истребителей пятого поколения F-35. Главы государств по итогам телефонного общения также условились встретиться в кулуарах саммита G-20 в Японии в конце июня.