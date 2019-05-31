Третий "Александрит" спущен на воду

В четверг, 30 мая, в 12:03 на Средне-Невском судостроительном заводе началась церемония спуска на воду очередного тральщика "Владимир Емельянов" - третьего корабля противоминной обороны проекта 12700, шифр "Александрит".

Как сообщает Mil.Press FlotProm, на церемонии присутствовали рабочие, конструкторы, представители промышленности и флота.

Начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников поздравил коллектив верфи от лица главкома флота. "Завод набрал хороший ритм, но мы считаем, что недостаточный: нужно сдавать по два корабля в год, а в ближайшие годы – и по три", – добавил он. По его словам, "Владимир Емельянов" должен пополнить ряды ВМФ до конца 2019 года.

Гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо отметил, что спуск корабль на воду проходит через два года после закладки. Тральщик назван в честь руководителя СНСЗ, при котором завод достиг впечатляющих успехов. "Мы вошли в тот ритм, в котором раньше завод работал всегда", – сказал Владимир Середохо.

"Это уже не тральщик, но корабль противоминной обороны, – подчеркнул руководитель ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко. – У него совершенно другие возможности". Он уточнил, что с девятого корабля серия проекта 12700 получит ряд изменений и абсолютно новые качества.

Командиром "Владимира Емельянова" назначен капитан III ранга Максим Смирнов. Экипаж – 50 человек, полностью сформирован и проходит обучение в 907-м учебном центре ВМФ.

Швартовные испытания тральщика запланированы на июнь. В августе ожидается первый выход в море.

Композитные тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.