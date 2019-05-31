Войти
31.05.2019
Военно-промышленный курьер

Третий "Александрит" спущен на воду

830
0
+4
Источник изображения: vpk-news.ru

В четверг, 30 мая, в 12:03 на Средне-Невском судостроительном заводе началась церемония спуска на воду очередного тральщика "Владимир Емельянов" - третьего корабля противоминной обороны проекта 12700, шифр "Александрит".

Как сообщает Mil.Press FlotProm,  на церемонии присутствовали рабочие, конструкторы, представители промышленности и флота.

Начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ Владимир Тряпичников поздравил коллектив верфи от лица главкома флота. "Завод набрал хороший ритм, но мы считаем, что недостаточный: нужно сдавать по два корабля в год, а в ближайшие годы – и по три", – добавил он. По его словам, "Владимир Емельянов" должен пополнить ряды ВМФ до конца 2019 года.

Гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо отметил, что спуск корабль на воду проходит через два года после закладки. Тральщик назван в честь руководителя СНСЗ, при котором завод достиг впечатляющих успехов. "Мы вошли в тот ритм, в котором раньше завод работал всегда", – сказал Владимир Середохо.

"Это уже не тральщик, но корабль противоминной обороны, – подчеркнул руководитель ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко. – У него совершенно другие возможности". Он уточнил, что с девятого корабля серия проекта 12700 получит ряд изменений и абсолютно новые качества.

Командиром "Владимира Емельянова" назначен капитан III ранга Максим Смирнов. Экипаж – 50 человек,  полностью сформирован и проходит обучение в 907-м учебном центре ВМФ.

Швартовные испытания тральщика запланированы на июнь. В августе ожидается первый выход в море.

Композитные тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Компании
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
Похожие новости
03.06.2019
В Санкт-Петербурге спущен на воду корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов"
02.05.2019
ВМФ России рассчитывает получить до 2030 года 40 тральщиков проекта 12700
21.09.2018
Тральщик "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания
21.03.2018
Экипаж стеклопластикового тральщика "Иван Антонов" прибыл на обучение в Петербург
27.12.2017
Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложили в Петербурге
27.12.2017
Флот рассчитывает до 2027 года получить 10 тральщиков проекта 12700
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы