Терпение лопнуло: Госдума рассмотрит закон о ДРСМД
Законопроект о приостановлении действия ДРСМД внесен в Госдуму
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД. В случае принятия, закон вступит в силу со дня опубликования. Решение о возобновлении действия ДРСМД принимает президент. По данным полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха, депутаты могут рассмотреть проект о приостановке ДРСМД в первом чтении уже 18 июня.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - рассказал он.
Если законопроект будет одобрен, то Россия прекратит свое участие в ДРСМД в день его официального опубликования. Согласно тексту документа, ратификация не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.
Первое чтение законопроекта назначено на 18 июня. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этого документа назначен замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД. Он также сообщил, что Соединенные Штаты начнут разрабатывать "военный ответ" на "нарушения", как считают в США, российской стороной своих обязательств по соглашению.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что Вашингтон обвиняет Москву в производстве и испытаниях крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая якобы превышает допустимую ДРСМД дальность.
Также в тексте документа указывается, что Россия отвергает американские обвинения "как беспочвенные и бездоказательные". Кроме того, Москва высказывает "многолетнюю" обеспокоенность тем, что Вашингтон неоднократно нарушал свои обязательства по Договору.
Таким образом, приостанавливая выполнение ДРСМД, Россия предпринимает зеркальный ответ на действия США, отмечается в записке.
Вашингтон дал Москве шесть месяцев для "возвращения" к соблюдению условий Договора. В ответ на односторонние действия США Москва также приостановила участие в ДРСМД.
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договора. Однако, согласно российскому законодательству, подобные решения должны быть представлены в виде федерального закона. По этой причине законопроект был внесен в Госдуму.
На сегодняшний день единственным документом, сдерживающим гонку вооружений, остается договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Его действие истекает в 2021 году, и госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил о возможности его продления на пять лет, однако, по его мнению, необходимо выработать приемлемый вариант.
По его словам, в отличие от ситуации с ДРСМД, СНВ-3 "по большей части соблюдается".
Правда, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном находится под вопросом.
Контроль над вооружением - одна из главных тем переговоров России и США, которые только недавно возобновились. Темы ДРСМД и СНВ обсуждались в ходе недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию. Как заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, диалог между двумя странами по теме стратегических вооружений и глобальной безопасности должен будет начаться в ближайшее время.
Высокопоставленный чиновник в администрации президента подчеркнул, что глава США хотел бы включить Россию и Китай в новый договор по контролю над вооружениями. Предполагается, что документ будет касаться всех "вооружений, боеголовок и ракет".
Источник добавил, что Белый дом нацелен как можно скорее найти время в календаре президента США для обсуждения нового ядерного соглашения, которым Трамп намерен заменить ДРСМД.
Анна Юранец
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