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31.05.2019
Известия.ru

Матвиенко рассказала о разработке новых вооружений после приостановки ДРСМД

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

После приостановки действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия сможет разрабатывать вооружения, необходимые для ее национальной безопасности. Об этом в четверг, 30 мая, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Совет Федерации поддержит закон о приостановке действия ДРСМД. Это произойдет, как только документ рассмотрят депутаты Государственной думы, подчеркнула она.

"Это (приостановка ДРСМД) не наш был выбор, но мы были вынуждены в тех условиях, в которые нас поставили, таким образом реагировать", — цитирует Матвиенко "РИА Новости".

26 апреля стало известно, что ДРСМД, видимо, прекратит существование 2 августа 2019 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в Москве.

30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия договора. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Совет Федерации поддержит закон о приостановке документа.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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