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31.05.2019
Известия.ru

В Совфеде призвали Европу отреагировать на попытки США сорвать ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Настоящим инициатором расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стали США, рассказала "Известиям" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Так она прокомментировала законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД, который в Госдуму внес президент России Владимир Путин. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект 18 июня.

Действующий с 1987 года ДРСМД фактически положил конец ракетному кризису в Европе, поэтому европейское сообщество заинтересовано в том, чтобы США не срывали действие договора, сказала Ковитиди.

"Европейцы должны дать жесткую оценку эскалации напряжения в Европе, которая будет создана действиями Соединенных Штатов", — подчеркнула сенатор.

К тому же любые договорные отношения подразумевают участие в них двух сторон. Поэтому если США приостановили выполнение своих обязательств, естественно, Россия вынуждена также приостановить выполнение договора РСМД, сказала Ковитиди.

Она подчеркнула, что американцы первыми приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, к тому же под надуманным предлогом.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Это произошло после того, как 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года.

Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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