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31.05.2019
ЦАМТО

Подписан контракт на поставку ССО Польши партии нано-БЛА

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БЛА PD-100 Black Hornet
БЛА PD-100 Black Hornet.
Источник изображения: Prox Dynamics

ЦАМТО, 30 мая. Командование отряда коммандос ВС Польши (г.Люблинец) объявило о подписании по результатам тендера с национальной компанией UMO Sp. z o.o. контракта на поставку партии беспилотных летательных аппаратов класса "нано".

Стоимость продажи составила 14,38 млн. злотых (около 3,755 млн. долл.). Тендер на поставку 40 комплектов БЛА был объявлен в декабре 2018 года. Основными критериями выбора победителя назывались стоимость (60%), сроки поставки (20%) и гарантия (20%). Поставки должны быть выполнены в период с 15 мая по 30 ноября 2019 года.

Это первая покупка нано-БЛА для отряда коммандос ВС Польши. Тип приобретенной системы не раскрывается. Тем не менее, по оценке польских обозревателей, наиболее вероятна покупки для оснащения ССО Польши нано-БЛА PD-100 "Блэк Хорнет-3" американской компании FLIR Systems, польским дистрибьютором которой является UMO Sp. z o.o.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА PD-100 "Блэк Хорнет" был разработан норвежской компанией Prox Dynamics, которая в ноябре 2016 года была приобретена американской FLIR Systems за 134 млн. долл.

"Блэк Хорнет" – самая маленькая в мире разведывательная система на базе нано-БЛА. Масса "Блэк Хорнет-3" составляет 32 гр. по сравнению с 18 гр. у "Блэк Хорнет-2", оба используют одну и ту же станцию управления. БЛА оснащается ЭО/ИК датчиками и может находиться в воздухе до 25 мин. Радиус действия БЛА – до 2 км, скорость – 21 км/ч.

На текущий момент более 30 стране приобрели БЛА линейки "Блэк Хорнет". Среди наиболее крупных заказчиков: ВС Великобритании, Австралии, Нидерландов, Франции, Германии, Норвегии и США.

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