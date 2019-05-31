ВМС Греции поставлен первый модернизированный самолет БПА P-3B "Орион"

ЦАМТО, 30 мая. В ходе церемонии, состоявшейся на предприятии компании Hellenic Aerospace Industries (HAI) в Танагра, ВМС Греции приняли первый прошедший модернизацию самолет БПА P-3B "Орион" в рамках плана восстановления возможностей по морскому патрулированию.

Как сообщает Министерство обороны Греции, первый самолет (с.н.744) был передан ВМС после завершения работ, выполненных греческой компанией HAI. Присутствовавший на мероприятии министр обороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил, что поставка первого образца является "важным шагом в масштабной программе модернизации P-3B". Проведенные работы позволят эксплуатировать самолеты как минимум до 2040 года.

Как сообщал ЦАМТО, межправительственное соглашение по восстановлению одного греческого самолета P-3B Греция и США подписали в 2015 году. В феврале 2016 года командование ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics начальный контракт стоимостью 141,9 млн. долл. на проведение модернизации первого самолета P-3B ВС Греции, а также закупку комплектов программного обеспечения и оборудования для модернизации еще четырех самолетов.

Первый P-3B "Орион" ВМС Греции 13 июля 2016 года прибыл на предприятие греческой компании HAI в Танагра к северу от Афин для восстановления. Работы над ним начались 25 июля 2016 года.

Работы в рамках программы выполняются на объектах HAI в Греции, а также на предприятиях Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия) и Гринвилле (шт.Южная Каролина). Как сообщается, на долю военной промышленности Греции придется около 30% стоимости программы.В ноябре 2017 года Минобороны США заключило с Lockheed Martin Aeronautics еще один контракт стоимостью 260 млн. долл. на проведение модернизации в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов БПА P-3B "Орион" ВМС Греции. Модернизация обеспечит продление срока службы самолетов на 15000 летных часов (эквивалентно 20 годам эксплуатации). Кроме того, контракт предусматривает поэтапное проведение технического обслуживания и капитального ремонта, интеграцию греческой системы боевого управления, нового БРЭО и других аппаратных средств. Все работы будут завершены в декабре 2023 года.

В период 1995-1997 гг. ВС Греции получили 10 самолетов P-3 из состава ВМС США: 4 P-3A для обучения специалистов и 6 P-3B для боевого применения. В октябре 2009 года последний пригодный к полетам самолет был помещен на хранение на авиабазе "Элефсис". Греция предпринимала попытки модернизировать P-3 в течение нескольких лет, но они завершились неудачно из-за отсутствия необходимых финансовых средств. Рост числа беженцев в греческих территориальных водах побудил правительство восстановить пригодность самолетов к полетам.