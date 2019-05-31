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31.05.2019
Интерфакс-АВН

В ОДВЗЯИ не видели признаков проведения ядерных испытаний в РФ - газета

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © flickr.com, juliana luz

В организации уверены в эффективности своей системы мониторинга

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заверили, что не фиксировали никаких действий, которые позволили бы предположить, что в РФ испытывали ядерное оружие малой мощности, пишет в четверг британская The Guardian.

В организации также заверили, что ее система по мониторингу подобных испытаний надежна, работает без сбоев и не обнаружила никакой подозрительной активности в РФ.

"В ОДВЗЯИ уверены в том, что международная мониторинговая система (IMS) способна отслеживать взрывы при испытаниях ядерного оружия", - отметили в организации.

В распоряжении организации - более 300 мониторинговых станций по всему миру, добавили в ОДВЗЯИ.

О том, что РФ, возможно, испытывала ядерное оружие малой мощности, ранее на этой неделе заявил глава Разведывательного управления минобороны США генерал Роберт Эшли. Его слова, как отмечают западные СМИ, вызвали сомнения у многих экспертов. В частности, СМИ напоминают, что месяц назад госдеп распространил доклад о режиме по контролю над вооружениями в мире, и в нем ничего не говорилось о проблеме, которую поднял Эшли.

Сам он, как сообщалось, в итоге под давлением требовавших доказательств журналистов, изменил формулировку, пояснив, что Россия располагает "потенциалом" для таких испытаний, который также есть у Китая и США.

"Он не сказал, что Россия проводила и проводит такие испытания", - говорится в заявлении американской Ассоциации по контролю над вооружениями. В нем подчеркивается, что "нет никаких публичных свидетельств, которые подкрепили бы обвинения России в проведении нелегальных испытаний, не привел фактов и генерал Эшли".

ДВЗЯИ начал разрабатываться в середине 1990-х годов по инициативе большой группы стран и был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года.

ДВЗЯИ запрещает производить не только испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. Данный запрет носит всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей).

На данный момент под ДВЗЯИ подписались 183 государства, в том числе США, Франция, Великобритания, Китай и Россия, однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо, чтобы он был ратифицирован 44 странами, имеющими ядерное оружие или потенциальные возможности его создания (согласно списку МАГАТЭ).

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