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31.05.2019
Известия.ru

Япония заявила об отсутствии угрозы для России от ПРО США Aegis

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Американские противоракетные комплексы (ПРО) Aegis, размещенные в Японии, не угрожают России. Об этом заявил глава минобороны Японии Такеси Ивая.

По его словам, в ходе российско-японских переговоров в формате "2+2" он объяснил принятые в 2018 году основные положения программы японской национальной обороны.

"Система противоракетной обороны (ПРО) нашей страны, включая комплексы Aegis, представляют собой чисто оборонительную систему, которая не ставит Россию под угрозу", — сказал Ивая в четверг, 30 мая, в Токио, сообщает "Интерфакс".

Перед запланированными в Токио российско-японскими консультациями глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате "2+2" в Москве состоялась встреча начальника российского Генштаба, первого заместитель министра обороны Валерия Герасимова и начальника главного штаба сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса.

В апреле Москва получила от Вашингтона разъяснение мотивов временного размещения противоракетных комплексов THAAD в Румынии. Комплексы переместили на период проведения работ на уже имеющемся в стране комплексе ПРО.

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Страны
Россия
Румыния
США
Япония
Продукция
THAAD
Иджис
Персоны
Герасимов Валерий
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