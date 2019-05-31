Раскрыта защита Крымского моста

Крымский мост защищен по максимуму, считает обозреватель "Звезды" Александр Артамонов.

Журналист рассказал, что дежурящие в районе объекта системы С-400, "Бук" и "Тор" в совокупности позволяют контролировать все, что "движется где-то в радиусе 400 километров, даже на момент низкого старта или прогрева". Также мост охраняют подразделение Росгвардии и морская бригада.

"Полностью под контролем, естественно, и надводное пространство. Создана вообще уникальная система защиты. Надолбы, стоящие по проходке для судна и не дающие разрушить таранным ударом опоры моста. То есть там скорее судно превратится в металлолом", — говорит обозреватель.

По его словам, защита от подводных диверсий обеспечивается катерами "Граченок" и "Раптор", способными оперативно выдвигаться в нужное место.

"Там стоит очень сложная система геолокации. Мало того, у нас очень неплохо развернута система "Зоопарк-1М" — это система РЛС [радиолокационная станция]. Угломестная плоскость над горизонтом, зона обзора тотальная. То есть она в пять раз превышает американские аналоги", — сказал Артамонов.

Ранее в мае еженедельник написал, что главную надводную угрозу Крымскому мосту могут представлять два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине.