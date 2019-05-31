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31.05.2019
Lenta.ru

Россия заложит "Павловск", "Ржев", "Удомлю" и "Уссурийск"

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Амурский судостроительный завод в текущем году заложит четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Об этом сообщили Mil.Press FlotProm два осведомленных источника.

Два корабля, которые получили заводские номера 201 и 202, заложат в первой половине июня. Остальные — до конца года. Корабли назовут в честь российских городов: "Павловск", "Ржев", "Удомля" и "Уссурийск". Данные МРК Тихоокеанский флот должен получить не позднее 2026 года.

Ранее в мае сообщалось, что кормовую часть МРК проекта 22800 из-за копоти перекрасят в черный цвет.

В сентябре 2018 года Mil.Press FLOT сообщил, что в России рассматривается возможность оснащения МРК проекта 22800 китайскими дизелями.

МРК проекта 22800 "Каракурт" — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". ВМФ России должен получить 18 кораблей данного проекта. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

Кроме Амурского судостроительного завода, строительством МРК проекта 22800 занимаются Ленинградский и Зеленодольский судостроительные заводы, а также "Восточная верфь".

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Китай
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АСЗ
Восточная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
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