Минобороны рассказало о модернизации "самолетов Судного дня"

Ил-86ВКП (воздушный командный пункт). 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".

Завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе Ил-80 и Ил-82, имеющиеся самолеты модернизируют, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Сейчас мы приступили к модернизации ВКП на базе Ил-80 и Ил-82. Предприятие [НПП "Полет"] является головным разработчиком бортового комплекса связи и управления и успешно завершило опытно-конструкторские работы по его модернизации", – заявил Криворучко во время визита на предприятие, передает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе модернизации меняют только "начинку" бортов, после ее замены ВКС России получат второе поколение ВКП, а третье поколение создадут на базе Ил-96-400.

Ил-80 разработан на основе пассажирского Ил-86, это летающий командный пункт. Также этот самолет называют "самолетом Судного дня", он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны. Ил-82 – это аналогичный ВКП, построенный на базе Ил-76.

Также новый воздушный пункт управления создадут на базе вертолета Ми-38, отметил Криворучко.

"НПП "Полет" зарекомендовало себя как поставщик надежных авиационных систем обеспечения связи различных уровней. Планируем в текущем году открыть с "Полетом" новую работу по созданию воздушного пункта управления на базе вертолета Ми-38", – отметил заместитель министра.

Криворучко подчеркнул, что "Полет" сдает досрочно Минобороны разнообразные комплексы радиосвязи и проводит глубокую модернизацию бортовой аппаратуры ВКП Ил-22М11 и самолета-ретранслятора Ту-142МР.

Отмечается, что Ми-38 обладает высокими летно-техническими характеристиками и надежной конструкцией. Он оснащен высокоэкономичными двигателями, передовой несущей системой, что обеспечивает эффективность вертолета в разных условиях эксплуатации, в том числе он может летать ночью и днем в разных климатических условиях.

В 2016 году Минобороны получило воздушный пункт управления на базе Ил-96-400, так называемый самолет судного дня.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Алексей Дегтярев