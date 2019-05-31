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31.05.2019
Военно-промышленный курьер

Обменялся рукопожатием с Мотороллой и возглавил госохрану Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генерал-полковник Валерий Гелетей уволен с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) Украины. На этот пост назначен подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич.

Он был заместителем командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во время боев за Донецкий аэропорт (ДАП). В конце 2014 года офицер стал известен всей Украине после того, как в ходе ротации личного состава в ДАП – согласно заключенной противоборствующими сторонами договоренности – дружелюбно общался со знаменитым командиром донбасского ополчения Арсеном Павловым–Моторолой и заявил, что война "братская, которая никому не нужна". Вдобавок, на прощание обменялся с комбатом "сепаратистов" крепким рукопожатием.

Позже Оцерклевич, оправдываясь, утверждал, что на самом деле хотел Мотороллу задушить, сообщило киевское интернет-издание "Страна".

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