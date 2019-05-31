Индонезия строит "танк-бронекатер"

Консорциум North Sea Boats объявил о получении контракта на постройку "танка-бронекатера" X18. Вчера, 29 мая, портал navalnews.com сообщил о том, что Минобороны Индонезии заказало сборку первого прототипа.

Индонезия состоит из 18 000 островов и страдает от пиратства, а также сталкивается с территориальными претензиями со стороны Китая. Для решения этих проблем консорциум North Sea Boats, состоящий из индонезийской компании PT Pindad и бельгийской CMI Group, предложил создать универсальный десантный катер, оснащённый полноценной танковой башней.

Рендер, демонстрирующий возможное применение X18 Tank Boat. Источник изображения: northseaboats.com

Проект Х18 Tank Boat, также известный как FSV (Fire Support Vessel), впервые был продемонстрирован в 2015 году и заинтересовал Минобороны Индонезии. Уже на следующий год в North Sea Boats приступили к созданию полноразмерного макета Х18, а теперь стало известно, что военное ведомство заказало постройку первого полнофункционального прототипа.

Первый Х18 Tank Boat будет построен в облегчённой версии с башенкой CPWS Gen 2, вооружённой орудием калибра 25 или 30 мм. Модификация, получившая название APC-60, сможет вмещать до 60 человек десанта и развивать скорость до 40 узлов. Завершить работы планируют до конца года.