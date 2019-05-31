Войти
31.05.2019
WarSpot

Индонезия строит "танк-бронекатер"

864
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Консорциум North Sea Boats объявил о получении контракта на постройку "танка-бронекатера" X18. Вчера, 29 мая, портал navalnews.com сообщил о том, что Минобороны Индонезии заказало сборку первого прототипа.

Индонезия состоит из 18 000 островов и страдает от пиратства, а также сталкивается с территориальными претензиями со стороны Китая. Для решения этих проблем консорциум North Sea Boats, состоящий из индонезийской компании PT Pindad и бельгийской CMI Group, предложил создать универсальный десантный катер, оснащённый полноценной танковой башней.

Рендер, демонстрирующий возможное применение X18 Tank Boat.

Источник изображения: northseaboats.com

Проект Х18 Tank Boat, также известный как FSV (Fire Support Vessel), впервые был продемонстрирован в 2015 году и заинтересовал Минобороны Индонезии. Уже на следующий год в North Sea Boats приступили к созданию полноразмерного макета Х18, а теперь стало известно, что военное ведомство заказало постройку первого полнофункционального прототипа.

Первый Х18 Tank Boat будет построен в облегчённой версии с башенкой CPWS Gen 2, вооружённой орудием калибра 25 или 30 мм. Модификация, получившая название APC-60, сможет вмещать до 60 человек десанта и развивать скорость до 40 узлов. Завершить работы планируют до конца года.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Индонезия
Китай
Продукция
TankBoat
Компании
North Sea Boats
Pindad
Похожие новости
22.11.2017
Вооружаются, чтобы сдаться
18.08.2016
Постройка танка-бронекатера в Индонезии
01.03.2016
Между центрами силы
05.05.2015
Проект бронекатера Х18
05.10.2012
Новый закон в Индонезии ужесточает правила военных поставок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы