В Госдуме назвали договор РСМД неактуальным

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) неактуальным в связи с процессом выхода из него США.

Ранее в четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

"Они выходят из этого договора, у нас не остается выбора. Это абсолютно своевременное решение, нам нужно это делать", — рассказал "Известиям" Шерин.

Кроме того, когда заключался договор, Советский Союз и США находились совершенно на других позициях. Советская армия в том числе находилась в странах бывшего Варшавского договора.

Дальность ракет рассматривалась с позиции нахождения американских войск не на той территории, где они находятся сегодня, отметил Шерин.

Сегодня американцы подобрались к границам России со своими военными базами, окружили системами ПРО и проводят учения, сказал парламентарий.

При этом приостановка действия ДРСМД не приведет к гонке вооружений, добавил Шерин. По его словам, Россия в 2019 году, наоборот, сократила расходы на вооруженные силы.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Это произошло после того, как 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.