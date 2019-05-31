Госдума рассмотрит законопроект о приостановке ДРСМД 18 июня

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 18 июня. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил журналистам полпред президента России в Госдуме Гарри Минх.

"Думаю, 18 июня", — цитирует Минха "РИА Новости".

Ранее 30 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД. Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора.

26 апреля стало известно, что ДРСМД, скорее всего, прекратит существование 2 августа 2019 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в Москве.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Это произошло после того, как 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.