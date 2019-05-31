Сенатор рассказал о купировании угроз от США законом о приостановке ДРСМД

Совет Федерации поддержит закон о приостановке Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, что позволит купировать угрозы безопасности РФ, исходящие от США. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Односторонний выход из ДРСМД США создает угрозы нашей безопасности и требует ответных действий, купирующих эти угрозы. Для этого и необходимы соответствующие юридические процедуры", — цитирует сенатора "РИА Новости".

Он подчеркнул, что "Совет Федерации в первоочередном порядке рассмотрит и поддержит" инициативу президента РФ о приостановлении действия договора.

Ранее 30 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату законопроект о приостановлении РФ действия ДРСМД.

В начале февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.