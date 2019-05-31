Кабриолет Aurus представили на конкурсе Армейских игр - 2019

В рамках мероприятия будет организована выставка не только автомобилей представительского класса и раритетной техники, но и современной военной техники

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Гости всеармейского конкурса Армейских международных игр - 2019, который проходит в Подмосковье, смогут увидеть российский парадный кабриолет Aurus. Его представит автомобильная база Минобороны РФ, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Западного военного округа.

"В Подмосковье автомобильная база Министерства обороны представила парадный кабриолет Aurus для гостей всеармейского конкурса АрМИ-2019 "Мастера автобронетанковой техники", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия будет организована статичная выставка не только автомобилей представительского класса, раритетной техники, но и современной военной техники.

В конкурсе принимают участие 18 команд, всего около 160 военнослужащих. Соревнования будут проходить до 1 июня.

"Военные водители демонстрируют мастерство вождения автомобилей "КамАЗ", "Урал" и УАЗ в экстремальных условиях, преодолевают препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей", - уточнили в пресс-службе.