Во взрыве в академии Можайского обвинен преподаватель

По делу о взрыве в Военной академии имени Можайского появился первый обвиняемый. Об этом сообщает ИД "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

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В деле о недавнем взрыве в санкт-петербургской Военно-космической академии (ВКА) им.Можайского появился первый обвиняемый. Им стал пострадавший в инциденте преподаватель учебного заведения, ветеран двух чеченских кампаний полковник Рифат Закиров.

На данный момент, по информации "Коммерсанта", Закиров заключен под домашний арест. По одной из версий полковник хотел привлечь внимание к себе, а также решить ряд наболевших проблем, в частности – жилищный вопрос. Судя по всему, преподаватель рассчитывал, что, обезвредив собственноручно сделанную бомбу он, сапер с многолетним стажем, получит лавры героя.

Закиров хотел стать героем

Инцидент с бомбой произошел второго апреля. В этот день Рифат Закиров, зайдя вместе с сослуживцами в кадровую службу, обнаружил пакет с содержимым, похожим на взрывное устройство. Подняв тревогу, полковник организовал эвакуацию своих коллег и курсантов, а сам приступил к разминированию. Однако в процессе обезвреживания СВУ что-то пошло не так, устройство сработало, а Закиров получил контузию.

Поскольку заряд не был снабжен поражающими элементами, серьезных травм, кроме преподавателя, никто не получил. В тоже время, сразу после взрыва была обнародована информация о том, что различные травмы, помимо Закирова, получили еще трое работников академии.

Источник, близкий к следствию, заявляет, что версия с причастностью Закирова к взрыву рассматривалась одной из первых. Причина, по которой следователи на протяжении достаточно долгого времени не могли допросить полковника стала травма, полученная им во время взрыва.

В результате разминирования сапер-преподаватель получил тяжелую контузию, почти месяц лечился в госпитале. У него был полностью утрачен слух, случались приступы головокружения и серьезных головных болей.

Преподаватель стал основным подозреваемым почти сразу

По итогам допроса следствию удалось установить примерную картину развития событий. По всей видимости, Рифат Закиров смог выплавить тротил из обезвреженных им фугасов, СВУ и боеприпасов. Взрывчатое вещество ему удалось скрыть.

На данный момент следствие сняло с Закирова обвинения по статье "попытка массового убийства" (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему вменяется лишь статья 226 часть 3 и часть 1 статьи 221.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В них говорится о хищении взрывчатых веществ с использованием служебного положения, а также об их незаконной перевозке и хранении.

Основной причиной попытки отказ министерства обороны в приватизации второй служебной квартиры. Закиров уже получал жилую площадь в 2004 году (двухкомнатную квартиру площадью 58 метров в пригороде Санкт-Петербурга Сертолово). Однако первая жена полковника умерла, его семейное положение и семейное положение его близких менялось: преподаватель стал отцом, к нему переехали близкие родственники, у которых тоже появились дети.

В итоге Рифат Закиров получил новое служебное жилье, однако министерство обороны отказало ему в повторной приватизации, поскольку тот не вернул первую квартиру в распоряжение военного ведомства.

Офицера испортил жилищный вопрос

Когда же офицера удалось наконец допросить, главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) отменило принятую изначально квалификацию преступления по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (попытка массового убийства). Выздоровевшему полковнику, видимо, удалось убедить следователей в том, что он вообще не собирался взрывать академию, а пострадал только в результате собственной оплошности. Сапер пошел в суд, однако тот отказал ему в удовлетворении иска. Следствие считает, что именно эта ситуация могла подтолкнуть "горячего", по отзывам супруги, полковника, на столь радикальные меры.

Комментарии со стороны защиты сапера на данный момент отсутствуют.