Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
Источник изображения: vpk-news.ru
Американская многоцелевая атомная подводная лодка USS Pittsburgh (SSN-720), которая в феврале закончила выполнение задач своего последнего боевого патрулирования Атлантики, неожиданно совершила переход по Северному морскому пути, вероятно, поучаствовав в прошедших у берегов Аляски масштабных учений ВМС США Northern Edge 2019.
Как сообщило командование американских ВМС (US Navy), отмечает Eadaily, атомоход совершил свой "first arctic transit".
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6 комментариев
№1
gerrfrost
31.05.2019 09:06
«Никогда такого не было, и вот опять»(с)
А что, реально в первый раз?
А что, реально в первый раз?
0
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№2
BorSch
31.05.2019 10:15
USS Pittsburgh (SSN-720) является лодкой класса Лос-Анжелес, в строю с 1985 года.
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
А что, реально в первый раз?Раньше помнится отечественные официальные СМИ утверждали, что наши АПЛ громоздкие и тяжелые ибо полутора/двухкорпусные, что необходимо для плаваний в холодных водах СЛО. А супостат мол, на своих однокорпусных ажурных (а потому кстати менее заметных) лодчонках выполнять боевую задачу в Арктике не способен. Вот тогда еще подумалось, что врут бессовестно отечественные официальные СМИ - выходит так оно и есть.
-1
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№3
beka1
31.05.2019 15:14
Цитата, BorSch сообщ. №2
А супостат мол, на своих однокорпусных ажурных (а потому кстати менее заметных) лодчонках выполнять боевую задачу в Арктике не способен.Амеры на своих "ажурных лодчонках" в Арктике сквозь лед неоднократно всплывали, а пройти им под водой по СМП - как два пальца обос...ать.
0
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№4
beka1
31.05.2019 15:15
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
А что, реально в первый раз?Для Питтсбурга - первый раз.
0
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№5
gerrfrost
31.05.2019 16:51
Цитата, beka1 сообщ. №4
Для Питтсбурга - первый раз.А кто ещё?
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