Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь

№2

Цитата, gerrfrost сообщ. №1

А что, реально в первый раз?

USS Pittsburgh (SSN-720) является лодкой класса Лос-Анжелес, в строю с 1985 года.Раньше помнится отечественные официальные СМИ утверждали, что наши АПЛ громоздкие и тяжелые ибо полутора/двухкорпусные, что необходимо для плаваний в холодных водах СЛО. А супостат мол, на своих однокорпусных ажурных (а потому кстати менее заметных) лодчонках выполнять боевую задачу в Арктике не способен. Вот тогда еще подумалось, что врут бессовестно отечественные официальные СМИ - выходит так оно и есть.