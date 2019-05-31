Силы самообороны Японии сделали исключение для Шойгу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с работой боевого командования сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака".

Как отметили японские военные, Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, допущенным в этот орган управления, сформированный в марте 2018 года на базе штаба центрального командования Сил быстрого реагирования.

БК СВ - высший орган оперативного управления этого вида Сил самообороны Японии. Он предназначен для организации и руководства решением задач, возложенных на сухопутные войска в мирное и военное время, управления силами, подчинёнными непосредственно командующему. БК СВ подчинено начальнику объединённого штаба Сил самообороны Японии.

Гарнизон "Асака" расположен на северо-западной окраине Токио (район Нерима), общая площадь 91 гектар. Наряду с БК СВ, здесь расположены несколько штабов и воинские части, транспортное училище сухопутных войск, военное училище физической культуры, оркестр сухопутных войск и отряд подготовки женщин-военнослужащих.